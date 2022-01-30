https://news.day.az/society/1431118.html В Баку Hyundai влетел в фонарный столб, есть погибший
В Баку Hyundai влетел в фонарный столб, есть погибший
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что автомобиль "Hyundai" врезался в осветительный столб в Хазарском районе Баку и требуется помощь спасателей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, спасатели Службы спасения особого риска министерства извлекли из автомобиля и передали по назначению тело Алиева Али Фазиль оглу (1996 г.р.).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре