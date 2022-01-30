https://news.day.az/society/1431136.html В некоторых частях Баку ограничат подачу воды
В некоторых частях Баку ограничат подачу воды
В Баку в связи с ликвидацией аварии, проводимыми на магистральном водопроводе по пересечении проспекта Азадлыг и улицы Джафар Хандан с 30 января 2022 года будет ограничена подача питьевой воды на проспект Азадлыг, улицу Газанфара Мусабекова и т.д.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу".
Организация приносит извинения абонентам за временные неудобства.
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