В некоторых частях Баку ограничат подачу воды

В Баку в связи с ликвидацией аварии, проводимыми на магистральном водопроводе по пересечении проспекта Азадлыг и улицы Джафар Хандан с 30 января 2022 года будет ограничена подача питьевой воды на проспект Азадлыг, улицу Газанфара Мусабекова и т.д.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Организация приносит извинения абонентам за временные неудобства.