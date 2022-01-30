Важная новость для водителей!

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Обнародована ситуация на автодорогах Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и утром 31 января из-за тумана на некоторых участках магистральных автодорог Баку-Шамахы-Ехлах, Баку-Алят-Астара, Евлах-Загатала, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Гаджигабул-Ширван, Гейчай-Уджар, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Сальян-Нефтчала, Халдан-Мингячевир, Шуша-Физули, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Агдам-Физули-Горадиз, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик видимость будет ограничена до 300-800 м.