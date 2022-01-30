Минобороны Азербайджана о присвоении степени инвалидности

В Минобороны Азербайджана отреагировали на распространенную в соцсетях информацию в связи с присвоением степени инвалидности.

Как сообщает Day.Az, в Минобороны заявили, что присвоение степени инвалидности не входит в полномочия ведомства.

"В ответ на обращение гражданина, распространенное в социальных сетях, заявляем, что присвоение степени инвалидности не входит в полномочия Минобороны. Рекомендуем обращаться в соответствующие государственные органы для решения таких вопросов", - отметили в министерстве.