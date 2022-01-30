https://news.day.az/society/1431181.html Минобороны Азербайджана о присвоении степени инвалидности
Минобороны Азербайджана о присвоении степени инвалидности
В Минобороны Азербайджана отреагировали на распространенную в соцсетях информацию в связи с присвоением степени инвалидности.
Как сообщает Day.Az, в Минобороны заявили, что присвоение степени инвалидности не входит в полномочия ведомства.
"В ответ на обращение гражданина, распространенное в социальных сетях, заявляем, что присвоение степени инвалидности не входит в полномочия Минобороны. Рекомендуем обращаться в соответствующие государственные органы для решения таких вопросов", - отметили в министерстве.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре