Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 29 728 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2 374, вторую дозу получили 1 310 человек, "бустерную" дозу получили 26 044 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 000 749, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 230 388, вторую дозу получили 4 742 169 человек, "бустерную" дозу получили 2 028 192 человека.