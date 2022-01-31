В Джалилабаде автомобиль упал в канал

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в городе Джалилабад легковой автомобиль марки "ВАЗ" упал с моста в канал.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства, привлеченные на место спасатели МЧС извлекли из деформированного транспортного средства тело погибшего водителя Фаталиева Эмина Асаф оглу 1987 года рождения, и передали его по назначению.