https://news.day.az/society/1431293.html В Джалилабаде автомобиль упал в канал - есть погибший
В Джалилабаде автомобиль упал в канал - есть погибший
В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в городе Джалилабад легковой автомобиль марки "ВАЗ" упал с моста в канал.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства, привлеченные на место спасатели МЧС извлекли из деформированного транспортного средства тело погибшего водителя Фаталиева Эмина Асаф оглу 1987 года рождения, и передали его по назначению.
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