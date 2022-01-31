https://news.day.az/society/1431367.html В Карабахе завершается первый проект «Умное село»
В Карабахе завершается первый проект «Умное село»
Близится к завершению первый проект "Умное село" на освобожденных территориях Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в понедельник помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков на конференции "Женщины, мир и безопасность: роль женщин в постконфликтном восстановлении", организованной Центром анализа международных отношений и представительством ООН в Азербайджане.
Помощник Первого вице-президента сообщил, что второй проект "Умное село" будет реализован в селе Довлетъярлы Физулинского района.
Цель - привлечение женщин к реализации смарт-проектов на освобожденных территориях, отметил Амирбеков.
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