Увеличивается количество автобусных рейсов в Карабах
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Изменено расписание автобусных рейсов на освобожденные территории Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта.

С 24 января в Азербайджане выполняются регулярные автобусные рейсы в города Шуша и Агдам, имеющие большое историческое значение и культурную ценность для народа Азербайджана.

На сегодняшний день успешно выполнено 12 рейсов в Шушу и Агдам. Граждане приобрели в общей сложности более 1 100 билетов по соответствующим направлениям. В расписание автобусов внесены некоторые изменения с учетом анализа маршрутов, динамики спроса и продажи билетов, а также пожеланий пассажиров.

В результате анализа было установлено, что существует больший спрос на рейс Баку-Шуша-Баку. В связи с этим принято решение об открытии дополнительного рейса по этому маршруту. С 16 февраля автобусный рейс Баку-Шуша-Баку будет выполняться не два, а три раза в неделю.

Изменения в расписании рейсов по другим направлениям приведены в таблице:

Расписание автобусных маршрутов

Название маршрута

Время отправления

Время прибытия в пункт назначения

Время отправления из пункта назначения

Время прибытия до пункта отправления

Дни поездок

Стоимость проезда в одну сторону (манат)

Баку - Шуша - Баку

6:30

13:00

15:30

22:00

В настоящее время:

Суббота и воскресенье

С 16.02.2022:

среда, суббота и воскресенье

10,40

Ахмедбейли - Шуша-Ахмедбейли (экспресс)

10:00

12:00

14:30

16:30

В настоящее время:

понедельник, вторник, среда и четверг

С 22.02.2022:

вторник и четверг

7

Баку - Агдам - ​​Баку

6:30

12:30

15:00

21:00

В настоящее время:

понедельник и четверг

С марта: суббота

9,40

Барда - Агдам - ​​Барда (экспресс)

10:00

12:00

14:30

16:30

Вторник Среда

5

Одним из важных изменений является снятие введенного на первом этапе ограничения на разовые поездки с учетом большого количества обращений граждан. Граждане отныне могут путешествовать в любом направлении без каких-либо ограничений.

Отметим, что водители и волонтеры, сопровождающие пассажиров в автобусах, были привлечены к инструктажам по минной безопасности.