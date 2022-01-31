Минздрав Азербайджана назвал причину роста числа заболевших COVID-19

Суточный рост числа случаев инфицирования COVID-19 наблюдается не только в Азербайджане, но и во многих странах Европы и постсоветского пространства. Об этом сказала заместитель гендиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии минздрава Азербайджана Афаг Алиева.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на ведомство.

"Так, на 30 января в Германии зарегистрировано около 119 тысяч новых случаев COVID-19, в России - свыше 121 тысячи, в Украине - около 25 тысяч, а в 4-миллионной Грузии за последние сутки выявлено более 17 500 новых случаев заражения. За короткий промежуток времени штамм коронавируса "омикрон" начал активно распространяться и, вытеснив штамм "дельта", стал доминирующим", - сказала Алиева.

По ее словам, несмотря на резкий рост числа случаев инфицирования, среднесуточный показатель госпитализации лиц, получивших позитивный ответ на тест на COVID-19, остается стабильным.

Главная причина этого заключается в том, что получившие вакцину от коронавируса в случае инфицирования переносят это заболевание легко, добавила она.