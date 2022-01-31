В Азербайджане усилен контроль за выявлением генетических вариантов коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила заместитель генерального директора Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, в мире коронавирусная инфекция начала распространяться быстрее, что связано с высокой заразностью штамма "омикрон".

По последним данным, этот штамм выявлен более чем в 110 странах мира. В связи с этим в Азербайджане усилен контроль за выявлением генетических вариантов коронавируса, отметила заместитель гендиректора центра.

"Результаты научных исследований еще раз продемонстрировали, что вакцинация является наиболее эффективным способом предотвращения осложнений, которые могут быть вызваны новыми и быстро распространяющимися вариантами коронавируса. Вакцинация проводится в Азербайджане с 18 января прошлого года, и она успешно продолжается. Благодаря активному участию населения в вакцинации эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной ", - сказала Алиева.