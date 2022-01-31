https://news.day.az/society/1431414.html Снято ограничение на посещение городов Агдам и Шуша - ОФИЦИАЛЬНО
Снято ограничение на посещение городов Агдам и Шуша - ОФИЦИАЛЬНО
Учитывая многочисленные обращения граждан, снято ограничение на поездки в Агдам и Шушу, которые на первом этапе разрешалось посещать только один раз в год.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
По данным ведомства, отныне граждане могут совершать автобусные поездки на освобожденные территории по любому направлению без каких-либо ограничений.
С 24 января в Азербайджане выполняются регулярные автобусные рейсы в города Шуша и Агдам, имеющие большое историческое значение и культурную ценность для народа Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре