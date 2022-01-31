Сколько билетов продано на автобусные рейсы в Шушу и Агдам?

На сегодняшний день успешно выполнено 12 автобусных рейсов в Шушу и Агдам. Граждане приобрели в общей сложности более 1100 билетов по соответствующим направлениям.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

С 24 января в Азербайджане выполняются регулярные автобусные рейсы в города Шуша и Агдам, имеющие большое историческое значение и культурную ценность для народа Азербайджана.

В результате анализа было установлено, что существует больший спрос на рейс Баку-Шуша-Баку. В связи с этим принято решение об открытии дополнительного рейса по этому маршруту. С 16 февраля автобусный рейс Баку-Шуша-Баку будет выполняться не два, а три раза в неделю.