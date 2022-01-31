Очередной пассажирский автобус из Баку прибыл в Агдам - ФОТО
Очередной пассажирский автобус из Баку прибыл в Агдам.
Он отправился в рейс утром 31 января с территории Бакинского международного и междугороднего автовокзала, сообщает Карабахское бюро Trend, передает Day.Az.
Пассажиры автобуса, прибывшие в Агдам, посетили комплекс Имарат, построенный Панахали ханом в XVIII веке. Здесь они ознакомились с разрушенной армянами могилой Хуршидбану Натаван и другими историческими памятниками, подвергшимися армянскому вандализму.
Отметим, что регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории выполняются с 24 января.
Стоимость проезда по маршруту Баку-Шуша-Баку в одну сторону составляет 10,4 маната, по маршруту Баку-Агдам-Баку - 9,4 маната.
Приобрести билеты на автобусные рейсы можно на портале yolumuzqarabaga.az.
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