https://news.day.az/society/1431478.html На некоторых дорогах в Азербайджане ожидается гололед
На некоторых дорогах в Азербайджане ожидается гололед
Ночью и утром 1 февраля на некоторых участках автомагистралей Баку-Шамахы-Евлах, Губа-Хачмаз, Губа-Гусар, Нахчыван-Шахбуз, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Гилязи-Хызы, Ханкенди-Ходжавенд, Шуша-Физули, Шамкир-Гядабей, Гянджа-Дашкесан, Агдам-Физули-Горадиз, Уджар-Зардаб-Агджабеди из-за тумана видимость будет ограничена до 200-700 м.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололед на дорогах.
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