Экс-главе ИВ Гянджи вынесен приговор

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовным делам экс-главы Исполнительной власти Низаминского района Гянджи Махарата Мустафаева, бывшего начальника Управления архитектуры и градостроительства Исполнительной власти Гянджи Али Рустамова и Разина Гахраманова.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, адвокаты на судебном процессе под председательством судьи Нурала Алиева, попросили оправдания для своих подзащитных.

На процессе был вынесен приговор. Махарат Мусаев и Али Рустамов были приговорены к 4 годам лишения свободы, Разин Гахраманов, в отношении которого была избрана мера пресечения в виде передачи под контроль полиции, оштрафован на сумму 10 тысяч манатов.

Отметим, что прокурор требовал в отношении Махарата Мустафаева и Али Мамедова лишения свободы по 6 лет для каждого, а для Разина Гахраманова - 5 лет лишения свободы.

Отметим, что обвиняемые были арестованы в результате операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре. В отношении этих лиц возбуждены уголовные дела по статьям 308.2 (превышение должностных полномочий), 178.3.2 (мошенничество), 178.2.4, 178.2.2, 178.2.3, 311.3.1 (получение взятки), 311.3.1, 311.3.2, 312.2, 314 (выдача незаконного разрешения на проведение строительных или монтажных работ).