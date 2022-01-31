https://news.day.az/society/1431480.html Названо количество школ, закрывшихся из-за коронавируса
Названо количество школ, закрывшихся из-за коронавируса
Названо количество школ и классов, перешедших на дистанционное обучение.
В ответ на запрос АПА в Министерстве образования сообщили, что в настоящее время 3 школы и 203 класса по всей стране находятся на дистанционном обучении, передает Day.Az.
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