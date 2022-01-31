https://news.day.az/society/1431484.html В Баку обнаружено тело 4-летней девочки
В Баку обнаружено тело 4-летней девочки
В Баку обнаружено тело 4-летней девочки.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, 31 января в прокуратуру Хазарского района поступила информация об обнаружении на территории района тела 4-летней Марьям Гусейнли.
Сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта были произведены осмотр места происшествия и трупа, выполнены другие процессуальные действия.
В Хазарской районной прокуратуре проводится расследование.
Общественности будет предоставлена по данному делу дополнительная информация.
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