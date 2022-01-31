https://news.day.az/society/1431525.html Хафиз Мамедов отпущен под домашний арест
Хафиз Мамедов отпущен под домашний арест
Рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении известного предпринимателя, бывшего президента футбольного клуба "Бакы" Хафиза Мамедова.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на процессе под председательством судьи Гусейна Сафарова в Ясамальском районном суде ходатайство Хафиза Мамедова было удовлетворено, и его отпустили под домашний арест.
Отметим, некоторое время назад решением Ясамальского районного суда в отношении Х.Мамедова была избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца и 15 суток.
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