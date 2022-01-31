Хафиз Мамедов отпущен под домашний арест

Рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении известного предпринимателя, бывшего президента футбольного клуба "Бакы" Хафиза Мамедова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на процессе под председательством судьи Гусейна Сафарова в Ясамальском районном суде ходатайство Хафиза Мамедова было удовлетворено, и его отпустили под домашний арест.

Отметим, некоторое время назад решением Ясамальского районного суда в отношении Х.Мамедова была избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца и 15 суток.