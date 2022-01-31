В Азербайджане усилится ветер

Ожидается, что вечером 31 января в Баку и на Абшеронском полуострове юго-западный ветер сменится северо-западным, а во второй половине дня 1 февраля - усилится до 15-20 метров в секунду, сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

По ее данным, юго-западный ветер в районах Азербайджана сменится днем ​​1 февраля северо-западным, который усилится до 20-25 метров в секунду.