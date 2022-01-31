https://news.day.az/society/1431527.html В Азербайджане усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ожидается, что вечером 31 января в Баку и на Абшеронском полуострове юго-западный ветер сменится северо-западным, а во второй половине дня 1 февраля - усилится до 15-20 метров в секунду, сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.
По ее данным, юго-западный ветер в районах Азербайджана сменится днем 1 февраля северо-западным, который усилится до 20-25 метров в секунду.
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