Как соблюдаются правила карантина в поездах Баку-Сумгайыт?

Пассажироперевозки по Абшеронской кольцевой железной дороге осуществляются согласно правилам карантинного режима.

Об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

В ЗАО отметили, что на территории железнодорожного вокзала Баку и на станциях проводится регулярная дезинфекция. Пассажиры должны обязательно использовать медицинские маски в электропоездах и на всех железнодорожных станциях. Сотрудники Управления полиции при Главном управлении полиции на транспорте МВД осуществляют контроль за соблюдением правил карантинного режима.

Кроме того, мероприятия по борьбе с коронавирусом проводятся совместно с сотрудниками Государственного таможенного комитета (ГТК) на всех пограничных пунктах пропуска, в том числе на станциях Астара и Ялама.