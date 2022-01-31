Какой будет погода в Азербайджане в феврале?

"Даже современные методы, искусственный интеллект и компьютерные технологии в самых развитых мировых климатических центрах не помогают составлять достаточно правдивые долгосрочные прогнозы. Они могут быть лишь приблизительными и отражать ожидаемый расчет отклонений температурного режима и осадков от многолетних значений климатической нормы".

Как передает Day.Az, об этом сказала начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

Она отметила, что несмотря на то, что точность долгосрочных прогнозов значительно ниже желаемой, однако, какой будет погода в течение месяца, можно предсказать, лишь основываясь на многолетних наблюдениях: "За последние 20 лет самая высокая температура была зафиксирована 7 февраля 2020 года, когда воздух в Баку прогрелся до 25 градусов тепла. На следующий же день уже наблюдалось резкое похолодание, температура воздуха которая приблизилась к 9 градусам и штормовой ветер вернул нас в зиму.

24 февраля 2004 года в Баку выпало за сутки почти 43 литров осадков на один квадратный метр, что близко к двум месячным нормам.

А 24-25 февраля 2007 года Хезри в столице разбушевался до 35-41 м/с. Обзор последних десятилетий достаточно богат погодными аномалиями. Поэтому краткосрочные прогнозы помогут быть готовыми к погодным сюрпризам. В первые числа месяца ожидается относительно стабильная погода с временами порывистым юго-западным ветром. Во второй половине первый декады ожидаются осадки и понижение температурного режима".