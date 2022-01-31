Некоторые медицинские колледжи в Азербайджане реорганизованы
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Бакинский медицинский колледж №1, Бакинский базовый медицинский колледж №2, Сумгайытский медицинский колледж имени А.Алиева, Гянджинский медицинский колледж, Мингячевирский медицинский колледж, Шекинский медицинский колледж, Лянкяранский медицинский колледж, Джалилабадский медицинский колледж, Губинский медицинский колледж и Саатлинский медицинский колледж были реорганизованы.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, вышеуказанные медицинские колледжи реорганизованы в юридическое лицо публичного права.