https://news.day.az/society/1431570.html Важная новость для водителей! - Завтра...
Важная новость для водителей! - Завтра...
В рамках работы по цифровизации услуг, проводимой Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, с февраля начинает действовать онлайн-сервис для выдачи "знака отличия" для водителей.
Об этом в понедельник сообщили Day.Az в министерстве.
Согласно информации, целью является обеспечение комфорта перевозчиков и водителей. Так как новосозданная электронная система интегрирована в информационные системы соответствующих госорганов, количество документов, необходимых для выдачи "знака отличия", сведено к минимуму.
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