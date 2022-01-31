https://news.day.az/society/1431579.html Джахит Багчи встретился с турецкими студентами, обучающимися в Азербайджане - ФОТО
Джахит Багчи встретился с турецкими студентами, обучающимися в Азербайджане - ФОТО
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи встретился на мероприятии, организованном Gənc MÜSİAD-Azerbaijan, со студентами из Турции, обучающимися в азербайджанских университетах.
Как сообщает Day.Az, на встрече было отмечено, что около 3000 молодых людей из Турции получают образование в Азербайджане.
Посол побеседовал со студентами, выслушал их вопросы и предложения, дал необходимые указания. Было принято решение провести в ближайшее время вторую встречу.
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