Единственным средством для защиты от коронавируса является вакцинация - Рашад Махмудов
В последние дни в Азербайджане растет число случаев заражения коронавирусом, и единственным выходом в данной ситуации является вакцинация.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в понедельник заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рашад Махмудов.
"Через шесть месяцев после получения второй дозы вакцины уровень антител к коронавирусу снижается. Чтобы противостоять инфекции, предотвратить в случае заражения тяжелое течения заболевания необходимо вакцинироваться бустерной (третьей) дозой вакцины. Считаю своим долгом напомнить всем и каждому о важности вакцинации ради своего здоровья", - отметил Махмудов.
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