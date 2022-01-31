Единственным средством для защиты от коронавируса является вакцинация

В последние дни в Азербайджане растет число случаев заражения коронавирусом, и единственным выходом в данной ситуации является вакцинация.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в понедельник заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рашад Махмудов.

"Через шесть месяцев после получения второй дозы вакцины уровень антител к коронавирусу снижается. Чтобы противостоять инфекции, предотвратить в случае заражения тяжелое течения заболевания необходимо вакцинироваться бустерной (третьей) дозой вакцины. Считаю своим долгом напомнить всем и каждому о важности вакцинации ради своего здоровья", - отметил Махмудов.