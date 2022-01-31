В Баку реализуется пилотный проект помощи бездомным животным, передает Day.Az.

Как сообщила в понедельник Trend представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова, в рамках проекта первоначально перед административным зданием министерства экологии и природных ресурсов были установлены специальные киоски, которые в целях экономии электроэнергии обеспечиваются солнечной энергией.

Один из киосков будет работать на платной основе. В другом киоске можно будет получить 40 граммов корма для бездомных животных взамен на использованные пластиковые контейнеры.

По словам Самедовой, пластиковые отходы, собранные в киоске, будут собираться и перерабатываться компанией AzEkol.