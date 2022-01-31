https://news.day.az/society/1431602.html В Абшероне автомобиль сбил насмерть женщину
В Абшероне автомобиль сбил насмерть женщину
В Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в поселке Сарай.
Автомобиль сбил пытавшуюся перейти дорогу Бабаеву Бибиханым Валех гызы 1961 года рождения.
61-летняя женщина скончалась от полученных травм. Тело направлено на экспертизу.
По факту проводится расследование.
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