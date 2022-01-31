В Абшероне автомобиль сбил насмерть женщину
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В Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в поселке Сарай.

Автомобиль сбил пытавшуюся перейти дорогу Бабаеву Бибиханым Валех гызы 1961 года рождения.

61-летняя женщина скончалась от полученных травм. Тело направлено на экспертизу.

По факту проводится расследование.