Решение суда в связи с мужчиной, оскорбивший турецкий флаг

Объявлено решение суда в отношении Фуада Исмаилова, допустившего неуважительное отношение к государственному флагу Турецкой Республики.

Как сообщает Day.Az, по решению Низаминского районного суда Ф.Исмаилов признан виновным по статье 535.1 Кодекса об административных правонарушениях (Умышленное неповиновение законным требованиям сотрудника полиции или военнослужащего при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка) и арестован на 30 суток.

Отметим, что в социальных сетях распространено видео, на котором запечатлено неуважительное отношение к государственному флагу братской страны на территории Низаминского района столицы. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией, Фуад Исмайлов 1985 г. р. задержан в кратчайшее время.