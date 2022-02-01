https://news.day.az/society/1431664.html В Гяндже ограбили студентов
В Гяндже ограбили студентов
В Гяндже совершено разбойное нападение на дом, где проживают студенты.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель города Садиг Джафарли обратился в полицию с заявлением о том, что в съемную квартиру, в которой он проживает вместе с одногруппниками Рустамом Эйвазовым и Кямраном Джафаровым, ворвался неизвестный мужчина. Угрожая им ножом, он отобрал у них имущество на 4 тыс. манатов.
Ведется расследование.
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