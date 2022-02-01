В Гяндже ограбили студентов

В Гяндже совершено разбойное нападение на дом, где проживают студенты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель города Садиг Джафарли обратился в полицию с заявлением о том, что в съемную квартиру, в которой он проживает вместе с одногруппниками Рустамом Эйвазовым и Кямраном Джафаровым, ворвался неизвестный мужчина. Угрожая им ножом, он отобрал у них имущество на 4 тыс. манатов.

Ведется расследование.