В Азербайджане начало вещание первое радио тюркоязычных стран, действующее в формате «Азербайджан/Тюркский мир»!

Азербайджан тесно сотрудничает с тюркоязычными странами и является инициатором многих международных мероприятий с целью популяризации культур и укрепления единства тюркских народов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.



С 1 февраля 2022 года в Азербайджане начало вещание новое радио "Radio TMB", которое будет способствовать развитию межгосударственного информационного пространства.

Вещание представлено в Fm диапазоне 100.5 с ретрансляцией на все регионы Азербайджана, а также на интернет сайте 100.5fm.az и спутниковой платформе Azerspace1.



Социальная значимость проекта "Radio TMB" - это распространение национальной идеи и толерантности Азербайджана, ориентация молодежи на национальные ценности и традиции, привлечение внимания к современному музыкальному искусству тюркских стран и народов.

Специальные проекты способствуют пропаганде культурно-исторического наследия, международному сотрудничеству в деле сохранения и поддержания национального своеобразия и традиций в музыкальной культуре тюркских народов!



Проект нового радио представлен со стороны медиа группы ТМВ (Türk Millətlər Birliyi), поддерживающий развитие проектов в области информации и медиа и направленные на усиления солидарности тюркских стран и народов. Инициатива поддержания миссии объединения тюркоязычных стран на культурной платформе была также поддержана международной организацией TURKSOY!

Медиа-группа ТМВ (Türk Millətlər Birliyi) представляет с 2011 года телеканал TMB TV с вещанием на спутниковых платформах Turksat, İntelsat, Kazsat и Azerspace1, а также в кабельных сетях Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и многих ОТТ \ iptv платформах. С 2013 года телеканал ТМB TV стал инициатором проведения музыкального фестиваля тюркоязычных стран TURKVIZYON.