Стало известно число лиц, получивших удостоверение «Член семьи шехида»

В 2021 году удостоверения "Член семьи шехида" были подготовлены для 6362 человек.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года и целям на 2022 год.

По его словам, данные лица были обеспечены удостоверениями в территориальных филиалах агентства и центрах агентства "DOST".