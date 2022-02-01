https://news.day.az/society/1431704.html Стало известно число лиц, получивших удостоверение «Член семьи шехида»
Стало известно число лиц, получивших удостоверение «Член семьи шехида»
В 2021 году удостоверения "Член семьи шехида" были подготовлены для 6362 человек.
Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года и целям на 2022 год.
По его словам, данные лица были обеспечены удостоверениями в территориальных филиалах агентства и центрах агентства "DOST".
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