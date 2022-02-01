https://news.day.az/society/1431705.html Подготовлен генплан по организации парковок в Баку
Подготовлен генплан по организации парковок в Баку
Бакинское транспортное агентство (БТА) разработало генеральный план по организации парковок в столице.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель БТА Вюсал Керимли.
По его словам, согласно генплану, тарифы на парковку определены с учетом наиболее загруженных улиц.
"Эти тарифы представлены правительству и в настоящее время находятся на стадии рассмотрения", - сказал Керимли.
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