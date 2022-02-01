"Рамиз Мехтиев должен уйти с поста президента НАНА".

Как передает Day.Az, об этом АПА сказал главный директор Института истории НАНА, доктор исторических наук, профессор Керим Шукюров.

Он отметил, что с избранием Рамиза Мехтиева на пост президента Национальной Академии Наук Азербайджана в октябре 2019 года Академия вступила в самый неудачный период своей истории: "Академия не была реорганизована в соответствии с современными тенденциями развития науки, наоборот, стала бюрократизироваться. А самое главное - проявилась некомпетентность в сфере управления академической наукой".

По его словам, Рамиз Мехтиев не смог организовать эффективную деятельность академии в соответствии с требованиями пандемических условий, злоупотребив ситуацией, попытался укрепить личную власть.

"Роль институтов, входящих в систему НАНА, можно сказать, сведена к минимуму. Серьезный удар был нанесен и научному потенциалу азербайджанской науки, сформировавшемуся за длительный период. Одна часть перспективных ученых покинула академию. Все это показывает, что вера в то, что Рамиз Мехтиев останется на посту президента НАНА, напрасна. Самый верный путь, чтобы не допустить дальнейшего углубления кризиса возглавляемой им академической системы, это - уйти с занимаемой должности", - сказал он.