Старшему лейтенанту Фуаду Багирову присвоен статус шехида

Старшему лейтенанту Фуаду Багирову, тело которого было найдено через три дня после того, как он пропал без вести из-за резкого изменения погодных условий и метели на территории Алагелляр Кяльбаджарского района, был присвоен статус шехида.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Согласно законодательству, погибшему в Кяльбаджаре военнослужащему присвоен статус шехида", - отмечается в сообщении.