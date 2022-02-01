https://news.day.az/society/1431745.html Старшему лейтенанту Фуаду Багирову присвоен статус шехида
Старшему лейтенанту Фуаду Багирову присвоен статус шехида
Старшему лейтенанту Фуаду Багирову, тело которого было найдено через три дня после того, как он пропал без вести из-за резкого изменения погодных условий и метели на территории Алагелляр Кяльбаджарского района, был присвоен статус шехида.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
"Согласно законодательству, погибшему в Кяльбаджаре военнослужащему присвоен статус шехида", - отмечается в сообщении.
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