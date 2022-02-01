Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародована погода на завтра завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 0-3° тепла, днем 8-12° тепла, в Баку ночью 1-3° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром местами будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3°тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, в высокогорье до 14°мороза, днем 2-7° тепла.