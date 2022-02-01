В парламенте предложили передать новые многоэтажные здания в управление муниципалитетам

Тарифы на содержание и обслуживание многоквартирных домов в Азербайджане должны быть уточнены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 1 февраля.

По его словам, для некоторых домов эти тарифы составляют от 0,3 до 1 маната за квадратный метр, а иногда они превышают 1 манат за квадратный метр.

"Непонятно, на основании чего устанавливаются эти тарифы. Этот вопрос необходимо разъяснить на законодательном уровне. Нужно установить нормы определения тарифов и проверить качество обслуживания", - сказал Гулиев.

Глава парламентского комитета также предложил расширить функции ЖКХ и передать их муниципалитетам.