Организаторы незаконных платных парковок будут оштрафованы

Устанавливаются новые штрафы за организацию незаконных платных парковочных мест на государственных и муниципальных автодорогах.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемом изменении в Кодекс об административных правонарушениях, внесенном в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, за организацию незаконных платных парковочных мест на государственных или муниципальных автодорогах физические лица будут оштрафованы на 200 манатов, должностные лица на 500 манатов, юридические лица на 2000 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.