Вниманию водителей: за парковку в этом месте будет штраф в 40 манатов

За остановку или стоянку транспортного средства на пересечении проезжих частей дорог устанавливается новый штраф.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемом изменении в Кодекс об административных проступках, внесенном в повестку дня сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

Согласно проекту, предлагается штрафовать владельца транспортного средства в размере 40 манатов за незаконную остановку или стоянку на тротуарах, а также на пересечении проезжей части и менее чем в 5 метрах от проезжей части.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.