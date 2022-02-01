https://news.day.az/society/1431754.html Вниманию водителей: за парковку в этом месте будет штраф в 40 манатов
Вниманию водителей: за парковку в этом месте будет штраф в 40 манатов
За остановку или стоянку транспортного средства на пересечении проезжих частей дорог устанавливается новый штраф.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемом изменении в Кодекс об административных проступках, внесенном в повестку дня сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.
Согласно проекту, предлагается штрафовать владельца транспортного средства в размере 40 манатов за незаконную остановку или стоянку на тротуарах, а также на пересечении проезжей части и менее чем в 5 метрах от проезжей части.
Законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.
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