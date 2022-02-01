https://news.day.az/society/1431756.html Определен штраф за парковку автомобилей сверх установленного времени
Определен штраф за парковку автомобилей сверх установленного времени
Определяется штраф за парковку транспортного средства на стоянке более 48 часов или за парковку на стоянке сверх установленного времени.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемом изменении в Кодекс об административных проступках, внесенном в повестку дня сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.
Согласно проекту, за это нарушение устанавливается штраф в размере 20 манатов.
Согласно действующему Кодексу, за стоянку транспортного средства на стоянке более 24 часов налагается штраф в размере 20 манатов.
Законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.
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