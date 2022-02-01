Определен штраф за парковку автомобилей сверх установленного времени

Определяется штраф за парковку транспортного средства на стоянке более 48 часов или за парковку на стоянке сверх установленного времени.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемом изменении в Кодекс об административных проступках, внесенном в повестку дня сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за это нарушение устанавливается штраф в размере 20 манатов.

Согласно действующему Кодексу, за стоянку транспортного средства на стоянке более 24 часов налагается штраф в размере 20 манатов.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.