Определен штраф за парковку автомобилей сверх установленного времени
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Определяется штраф за парковку транспортного средства на стоянке более 48 часов или за парковку на стоянке сверх установленного времени.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемом изменении в Кодекс об административных проступках, внесенном в повестку дня сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за это нарушение устанавливается штраф в размере 20 манатов.

Согласно действующему Кодексу, за стоянку транспортного средства на стоянке более 24 часов налагается штраф в размере 20 манатов.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.