В Азербайджане установлены требования к велосипедным дорожкам
В закон "О дорожном движении" добавлены термины "велосипедная полоса" и "велосипедная дорожка".
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон "О дорожном движении", внесенном в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.
Согласно проекту, "велосипедной полосой" будет считаться участок проезжей части, разделенный продольной линией разметки, предназначенной для движения велосипедов, а "велосипедной дорожкой" будет считаться отдельная дорога, отделенная от автомагистрали или других элементов автомагистрали, обозначенная для движения велосипедов.
В соответствии с другими предложенными изменениями обязанности велосипедиста также расширены. Человек, который ездит на велосипеде без двигателя, сможет передвигаться по специальным велосипедным дорожкам.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре