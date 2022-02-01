В Азербайджане установлены требования к велосипедным дорожкам

В закон "О дорожном движении" добавлены термины "велосипедная полоса" и "велосипедная дорожка".

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон "О дорожном движении", внесенном в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

Согласно проекту, "велосипедной полосой" будет считаться участок проезжей части, разделенный продольной линией разметки, предназначенной для движения велосипедов, а "велосипедной дорожкой" будет считаться отдельная дорога, отделенная от автомагистрали или других элементов автомагистрали, обозначенная для движения велосипедов.

В соответствии с другими предложенными изменениями обязанности велосипедиста также расширены. Человек, который ездит на велосипеде без двигателя, сможет передвигаться по специальным велосипедным дорожкам.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.