В Азербайджане устанавливаются новые штрафы

Устанавливаются новые штрафы за нарушение правил технического обслуживания газовых приборов и линий газоснабжения, дымоходов, а также линий вентиляции.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемом изменении в Кодекс об административных проступках, внесенном в повестку дня сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за нарушение правил технического обслуживания газовых приборов и линий газоснабжения, дымоходов, а также линий вентиляции физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица на сумму от 1000 до 1500 манатов, юридические лица на сумму от 2500 до 3000 манатов.

В случае его принятия изменение вступит в силу с 1 мая 2022 года.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.