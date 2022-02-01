https://news.day.az/society/1431761.html Названо количество школ в Азербайджане, находящихся на дистанционном обучении
Названо количество школ в Азербайджане, находящихся на дистанционном обучении
В Азербайджане обнародовано число школ и классов, находящихся на дистанционном обучении.
Как сообщили в министерстве образования в ответ на запрос Trend, в настоящее время три школы в Азербайджане находятся на дистанционном обучении, передает Day.Az.
По данным ведомства, количество классов, переведенных на дистанционное обучение, составляет 203.
Напомним, что согласно соответствующим правилам, решение о переводе класса или школы на дистанционное обучение принимается на основании заключения Центров гигиены и эпидемиологии минздрава.
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