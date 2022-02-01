На некоторых дорогах в Азербайджане ожидается гололед

В среду, 2 февраля, ночью и утром на некоторых участках автомагистралей Баку-Шамахы-Евлах, Губа-Хачмаз, Губа-Гусар, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Ширван-Нохудлу-Сальян, Сальян-Нефтчала, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Гянджа-Кяльбаджар-Лачын, Гилязи-Хызы, Ханкенди- Ходжавенд, Шуша-Физули, Шамкир-Гедабек, Гянджа-Дашкесан, Агдам-Физули-Горадиз из-за тумана видимость будет ограничена до 200-700 м.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что в горных районах ночью и утром возможен гололед на дорогах.