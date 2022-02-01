https://news.day.az/society/1431868.html В Азербайджане могут увеличить штрафы за незаконную охоту
В Азербайджане могут увеличить штрафы за незаконную охоту
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана принимает меры по увеличению штрафов за незаконную охоту.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник начальник Госслужбы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде в прямом эфире передачи Ekspert saatı ("Час эксперта") на странице ведомства в Facebook.
По его словам, штрафы за незаконную охоту на диких животных будут увеличены в несколько раз, причем на некоторые виды животных - до 10 раз.
"Считаю, что в ближайшее время эти штрафы будут увеличены", - сказал Ализаде.
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