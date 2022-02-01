https://news.day.az/society/1431879.html В Баку появится еще один центр Службы ASAN
В Баку появится еще один центр Службы ASAN
В Баку в нынешнем году будет открыт еще один центр Службы ASAN.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник журналистам председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.
По его словам, новый центр Службы ASAN появится в Наримановском районе столицы.
Услугами этого центра Службы ASAN смогут воспользоваться все граждане, вне зависимости от места регистрации, отметил Мехтиев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре