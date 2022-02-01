В Азербайджан пытались провезти наркотики в шахматной доске

В Оперативно-следственный отдел Северного регионального Главного таможенного управления поступила информация об отправке наркотиков и психотропных веществ контрабандным путем из Российской Федерации в Азербайджанскую Республику.

Как сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете, был проведен таможенный досмотр грузового автомобиля марки "Scania" (99-SS-807/99-ZH-807), за рулем которого находился гражданин Азербайджанской Республики Намазов Заур Вагиф оглу. Этот автомобиль прибыл в нашу страну через таможенный пост "Самух", в нем перевозились "лекарства" из России в Азербайджан.

При проверке автомобиля в его кабине внутри шахматной доски были обнаружены скрытые от таможенного контроля 2934 таблетки с "метилендиоксиметамфетамином" (MDMA), 97,280 гр психотропного вещества "амфетамина", 254,790 гр психотропного вещества "мефедрона" и 198,940 гр кокаина.

По факту проводится расследование.