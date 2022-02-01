В Азербайджане за сутки выявили более 5 000 зараженных коронавирусом
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В Азербайджане выявлено еще 5 223 случая заражения коронавирусом, 2 319 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

21 пациент с коронавирусом скончался.