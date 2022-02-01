https://news.day.az/society/1431905.html В Азербайджане за сутки выявили более 5 000 зараженных коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявили более 5 000 зараженных коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 5 223 случая заражения коронавирусом, 2 319 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
21 пациент с коронавирусом скончался.
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