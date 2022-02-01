Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 38 362 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3 308, вторую дозу получили 1 420, бустерную дозу - 33 634 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 039 129, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 233 696, вторую дозу получили 4 743 594, бустерную дозу - 2 061 839 человек.