https://news.day.az/society/1431912.html В Азербайджан экстрадировано более 80 находящихся в розыске лиц
В Азербайджан экстрадировано более 80 находящихся в розыске лиц
За прошедшие три года была обеспечена экстрадиция в Азербайджан более 80 разыскиваемых лиц, признанных виновными в совершении преступлений.
Как сообщили Day.Az во вторник в министерстве юстиции, Азербайджан осуществляет эффективное взаимодействие в сфере экстрадиции по двусторонним договорам с различными странами.
В результате этого была достигнута экстрадиция в Азербайджан лиц, обвиняемых в таких преступлениях, как убийство, похищение людей, мошенничество и подделка документов, из Германии, Боснии и Герцеговины, Турции, Алжира, Черногории, Украины и т.д.
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