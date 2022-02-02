Воспитанная в национальном духе молодежь Азербайджана

Азербайджанская Республика уже 30 лет независимо успешно развивается в современном мире. Азербайджанская молодежь, постоянно играя роль локомотива в общественно-политической жизни страны, участвуя в этих процессах своими знаниями, умениями на этапе создания, укрепления и развития государственности за этот долгий срок усвоила привязанность к родине, а также то, что защита родины всегда является высшей целью.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса (Парламента) Мазахир Эфендиев, комментируя День молодежи, отмечаемый в Азербайджана 2 февраля.

Парламентарий напомнил, что придя к власти, Общенациональный лидер Гейдар Алиев, называвший Азербайджан - страной молодежи, а молодежь - будущим Азербайджана, провел первую встречу именно с молодежью. На этой встрече Oбщенациональный Лидер заявил, что возлагает очень большие надежды на молодежь и уверен в молодежи в связи с сохранением традиций государственности Азербайджана.

"Именно после этой встречи в Азербайджане молодежная политика была определена как одно из приоритетных направлений государства, были предприняты первые шаги по институционализации молодежной политики, а созданное по указу Oбщенационального Лидера Гейдара Алиева от 24 июля 1994 года Министерство Молодежи и Спорта начало подготовку крупных стратегических документов, охватывающих обучение и воспитание, службу Родине молодежи как основного ресурса государства, обеспечило реализацию единой государственной политики в сфере работы с молодежью.

В этом ряду впервые в 1995 году был создан Национальный Совет молодежных организаций, действующих в стране, и эта структура, охватывая все молодежные организации Азербайджана, обеспечивала наличие во всех подготавливаемых государством документах вопросов, волнующих молодежь.

Отмечу также, что после выдвинутой в том же году Общенациональным лидером инициативы в связи с организацией молодежного форума, начиная с 1996 года проводились форумы азербайджанской молодежи. На I Форуме Азербайджанской Молодежи, состоявшемся 2 февраля 1996 года, Гейдар Алиев поставил перед молодежью историческую задачу: "Каждый азербайджанский молодой человек больше всего, превыше всего должен думать о настоящем, будущем независимого Азербайджана"", - сказал Эфендиев.

По его словам, доверие, высокий уровень веры Общенационального лидера Гейдара Алиева в молодежь заметно также в учреждении в Азербайджане такого исторического дня, как День Молодежи: "1 февраля 1997 года на встрече с молодежью в президентском дворце, посвященной годовщине I Форума Молодежи Азербайджана, Общенациональный Лидер с вниманием отнесся к обращению молодежи и в соответствии с указом от 2 февраля 1997 года, объявил 2 февраля Днем Молодежи Азербайджана. С того времени этот день впервые на пространстве СНГ и среди стран Восточной Европы стал торжественно отмечаться в Азербайджане".

Как подчеркнул наш собеседник, за прошедший период азербайджанская молодежь развивалась на очень высоком уровне с точки зрения патриотизма, преданности государству, интеллекта, мировоззрения, а также активного подхода к общественно-политическим вопросам.

"Как отметил Верховный Главнокомандующий, Великий Полководец, Президент Ильхам Алиев во время визита в Шушу, именно эта выросшая в период независимости азербайджанская молодежь отдала свои жизни и проявила отвагу ценой собственной крови при освобождении азербайджанских земель, которые 30 лет находились под оккупацией. Эта молодежь, достигшая вершины шехидства во имя Родины в истории государственности Азербайджана, сохраняет звание шехидства как героическую летопись в современной истории. Наша молодежь наряду с боями за Родину проявляла большую активность и в тылу, принимала активное участие в доведении до сведения мировой общественности правды о нашей стране, актах вандализма, совершенных захватнической Арменией на наших исконных землях.

В последние годы азербайджанская молодежь смогла также на высоком уровне представить себя на международных платформах. Создание в Азербайджане национального движения по модели ООН (MUN) открыло знающей, образованной азербайджанской молодежи путь ко всем прогрессивным мировым институтам и учреждениям, не только сохранило в нашей современной истории независимости существовавшее в советское время подобное волонтерское движение, но и обеспечило его участие в процессе развития страны в новейшей форме. Как подчеркнула Первый вице-президент Мехрибан ханум Алиева, проведение на высоком уровне в нашей стране ряда престижных и масштабных международных мероприятий было связано с наличием неутомимых, патриотических, отвечающих современным вызовам качеств волонтёров, и еще больше оживило это движение. Волонтёрская армия, насчитывающая уже сотни тысяч молодых людей, тесно сплотившись вокруг Президента Ильхама Алиева, и впредь будет активно участвовать в процессе развития нашей страны.

Сегодня реализация "Повестки дня - 2030" является одним из приоритетных направлений правительства Азербайджана, и как подчеркнула посланник генерального секретаря ООН по делам молодежи Джаятма Викраманаяке азербайджанская молодежь и функционирующие около 4 лет Молодые Послы по Целям Устойчивого Развития уже превращаются в образцовый для стран мира институт, что является показателем того, что азербайджанской молодежи принадлежат особые место и роль в верной пропаганде в мире истории, культуры, искусства, литературы, спорта Азербайджана", - добавил парламентарий.

Абдул Керимханов